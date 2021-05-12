Самолет авиакомпании «Ямал» не смог улететь в Новосибирск из-за выявленных неисправностей

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку авиаинцидента, который произошел сегодня утром в аэропорту Нового Уренгоя.

По данным ведомства, 12 мая в 08:26 в Новом Уренгое приземлилось воздушное судно RRJ-95 авиакомпании «Ямал», выполневшее регулярный рейс YC-245 по маршруту Тюмень – Новый Уренгой. На борту находились 87 пассажиров. Далее этот самолет должен был отправиться в Новосибирск.

Однако в ходе послеполетного осмотра борта выяснилось, что в Новый Уренгой оно прилетело неисправным – у него имелись повреждения входного направляющего аппарата и лопатки вентилятора левого двигателя. В связи с выявленными дефектами воздушное судно было остранено от полетов, борт заменен.

В 11.20 резервный борт вылетел рейсом YC-168 по маршруту Новый Уренгой – Новосибирск. Задержка рейса составила 2 часа 5 минут.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 12.05.21

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