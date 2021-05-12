Депутата поймали за выращиванием конопли

Депутата думы муниципального образования Белоярское поймали за выращиванием конопли.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, народный избранник четвертого созыва, имя которого не называется, выращивал коноплю в принадлежащем ему помещении. Там же эти кусты и хранились. По данным правоохранительных органов, речь идет о 2 десятках кустов для личного потребления депутата.

По факту обнаружения растений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное изготовление наркотического средства и его хранение, в значительном размере). Депутату может грозить до 8 лет лишения свободы в максимальном варианте наказания.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 12.05.21

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