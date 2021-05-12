Лидер единороссов на Ямале пояснил, зачем ему партийные праймериз

Лидер единороссов на Ямале Алексей Ситников обозначил причины участия в праймериз.

Напомним, что секретарь регионального отделения «Единой России», первый зампредседателя Законодательного Собрания Ямала Алексей Ситников подал документы для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и Тюменский областной парламент в апреле.

По официальным данным, каждый второй из участников праймериз на Ямале младше 35 лет. Тем самым партия власти демонстрирует тренд интереса молодежи к законодательной системе. Алексей Ситников аргументировал свое решение пойти на выборы в статусе куратора новых лиц в политике.

«Как секретарь регионального отделения считаю необходимым принять участие во всех избирательных процессах в регионе и поддержать новичков и молодежь, оказывая им кураторскую помощь», – прокомментировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»Алексей Ситников.

Напомним, что последние два месяца политэлита Урала активно обсуждает участие в выборах федерального уровня экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. По мнению источника в партии, столкновение двух сильных кандидатур, таких как Ситников и Кобылкин, вряд ли состоится.

«Нельзя забывать – они из одной команды. При этом, Дмитрий Кобылкин может и не участвовать в предварительном голосовании. Если он зайдет в кампанию, то назначит его, скорее всего, Генсовет партии. Определенно, что Ситников в этом случае выполняет партийную задачу как лидер политического движения, потому как такая разнарядка приходит традиционно в период крупных кампаний», – поделился мнением источник в партии.

Итоги праймериз «Единая Россия» подведет 1 июня.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 12.05.21

Депутата поймали за выращиванием конопли. / В ЯНАО женщина взяла 4-х приемных детей и истязала их. / В ЯНАО ещё 18 человек заразились коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»