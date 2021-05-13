На Ямале тревожные сигналы поступили сразу из двух школ

Сразу из двух учебных учреждений Ямала поступила тревожная информация 12 мая. В Салехарде подросток с ножом возле одной из школ напугал горожан, которые выложили видео в соцсети. По информации городского департамента образования, поведение парня показалось подозрительным охраннику – сотруднику ЧОПа. Он попросил подростка уйти. Тот не проявлял агрессию и выполнили просьбу охранника. Позже выяснилось, что в руках у подростка была имитация холодного оружия из дерева.

В Ноябрьске у сотрудников школы №6 вызвала подозрение бесхозная сумка. Об этом быстро сообщили в правоохранительные органы и скоро к школе подъехали машины всех экстренных служб. Школу быстро эвакуировали, но тревога оказалась ложной. «Здание обследовали, опасные предметы не обнаружены. Владелец вещей уже найден», – пояснили СМИ в горотделе МВД.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 12.05.21

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