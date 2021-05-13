Три ямальца вымогали у собутыльника и его соседа наркотики, пытая ножом, плоскогубцами и гантелью

Три жителя Салехарда получили уголовное наказание за разбойное нападение с применением насилия в отношении двух человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, события развернулись вечером 2 сентября 2020 года мужчины выпивали в гостях у своего знакомого. В процессе распития спиртного они обнаружили в квартире шприцы, которые хозяин жилья использовал по болезни в медицинских целях. Однако гости решили, что мужчина потребляет и распространяет наркотики и начали вымогать их, а также имеющиеся деньги.

Трое гостей избили мужчину и пришедшего на шум соседа. Для убедительностисвоих требований нападавшие использовали нож, плоскогубцы и гантель, причинив пострадавшим закрытые черепно-мозговые травмы, ножевые раны бедер и другие телесные повреждения. Не найдя искомого, злоумышленники забрали телефон, компьютерную и аудио технику.

Суд Салехарда, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения из колонии, осужденным придется исполнить дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы сроком в полтора года.

Салехард, Елена Васильева

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