«Ямалспецстрой» взял на работу водителя, но не трудоустроил официально и не заплатил

Прокуратура города Новый Уренгой по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Ямалспецстрой».
Мужчина в период с августа по ноябрь 2020 года работал водителем организации на месторождении в поселке Собетта. Трудовые отношения с работником ООО «Ямалспецстрой» не оформил, а также не выплатил зарплату и компенсацию за отпуск в размере более 325 тысяч рублей.
Прокуратура города в интересах работника направила иск в суд об установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате, выплате расчета при увольнении, а также обязала работодателя произвести отчисления на обязательное медицинское, пенсионное и социальное страхование на случай временной трудоспособности. Бывший водитель также получил компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Новый Уренгой, Елена Васильева
Новый Уренгой. Другие новости 13.05.21
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