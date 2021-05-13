В Тарко-Сале подростки разгромили уличную выставку, посвящённую Великой Отечественной войне

Юные вандалы разрушили выставку, посвящённую Великой Отечественной Войне в Тарко-Сале. Это произошло в ночь на 12 мая. Старшеклассники проникли в уличный павильон, в котором была развёрнута интерактивная экспозиция. Результаты погрома обнаружили сотрудники музея, когда пришли на работу. «После празднования палатку не убрали, потому что там планировалось еще провести мероприятие со школьниками. Ночью она была закрыта, подростки туда ворвались, покидали манекены. Утром сотрудники пришли, все это обнаружили», – рассказали пресс-службе администрации Пуровского района.

Правонарушителей уже вычислили сотрудники правоохранительных органов, всё произошедшее снято на камеры видеонаблюдения. Как сообщает «Ямал-Регион», несовершеннолетние состоят на учёте в местном ПДН. Решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.05.21

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