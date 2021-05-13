На Ямале COVID-19 выявлен у 17 человек

Число выписанных после коронавируса на Ямале за сутки на 2 человека превысило число заразившихся. У 17 человек за минувшие сутки COVID-19, в то же время как у 19 человек больничные листы по болезни были закрыты.

Как сообщает оперативный штаб, на данный момент 113 человек в регионе госпитализированы с ковидом или с внебольничной пневмонией. В тяжёлом состоянии в больницах округа находятся 14 пациентов, 6 – на аппаратах ИВЛ.

За минувшие сутки среди вахтовиков из других регионов не выявлено новых случаев инфицирования.

Больше всего новых случаев выявлено по традиции в Салехарде – 5 человек, а также в Лабытнанги – 4 человека.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.05.21

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