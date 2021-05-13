Оленеводам Ямала власти обещают помочь восстановить потерянное поголовье

Власти Ямальского района обещают местным оленеводам помочь восстановить поголовье стада. Минувшая зима и весна стали большим испытанием в этих краях. С наступлением тепла и дождливой весны в Сеяхинской тундре образовался наст и оленям стало трудно добывать себе еду – ягель.

Чтобы не дать животным умереть от голода, тундровики передвигались со стадами в другие районы. В результате олени «на вольном выпасе» разбрелись, и многие оленеводы до сих пор не могут собрать свои стада. Тундровики считают, что голод увел не только домашних, но и диких животных. Вполне возможно, что теперь они вместе движутся в сторону полуострова Гыдан.

Администрация района обещает восстановить стада – купить оленей, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Речь идёт пока о 2000 особях. «Если жители тундры останутся без оленей, они не смогут продолжать вести традиционный образ жизни. Помочь им можно только восполнив стадо или его часть. Уже начали прорабатывать этот вопрос», – сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Но сначала в хозяйствах проведут «ревизию» и посчитают потери. А посчитать примерное количество животных предстоит в июне, когда начнётся массовая вакцинация животных. Зимой власти региона уже помогали оленеводам: с января им начали выдавать продуктовые наборы, подкормку для оленей и топливо.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.05.21

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