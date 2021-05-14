В ЯНАО ледоход снёс конструкцию на набережной, которая обошлась в 4,5 млрд рублей

В Тарко-Сале огромные глыбы льда обрушили два гранитных ограждения спуска к реке. Они упали на лестничный марш набережной реки Пяку-Пур, сообщения об этом появились в соцсетях. Горожане активно комментируют происходящее и пишут, что набережная простояла меньше, чем её строили. Открыли набережную в августе 2018 года. Объект строился несколько лет, по информации «ЯмалPRO», строительство набережной обошлось окружному бюджету в сумму свыше 4,5 млрд рублей. Местные коммунальщики обследовали повреждения и пришли к выводу, что конструкции можно восстановить. Как только вода спадет, их вернут на прежнее место.

«Специалисты управления городского хозяйства и департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения в тот же день провели предварительное обследование места происшествия и определили план мероприятий по восстановлению конструкций. На прежние места их вернут, как только вода в реке опустится», – прокомментировали в мэрии Тарко-Сале. Городская администрация сообщила, что следующий населенный пункт на пути ледохода – поселок Уренгой. Там вода на Пуре достигла уровня 693 сантиметра, критическим по прогнозам выступает отметка 975 сантиметров.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.05.21

Оленеводам Ямала власти обещают помочь восстановить потерянное поголовье. / Ямальцы хотят судиться с губернатором: дорогу, по которой они собирались ехать в отпуск, размыло паводком. / На Ямале COVID-19 выявлен у 17 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»