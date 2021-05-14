В Ноябрьске загорелась православная гимназия. Очевидцы рассказывают об ударе молнии

Пожар в православной гимназии Ноябрьска сегодня утром, возможно, возник из-за удара молнии. Сигнал о возгорании спасатели получили в 10:40 14 мая и сразу выехали на место вызова. Как сообщили в ведомстве, в гимназии вспыхнула электрощитовая, началось задымление. Спасатели экстренно эвакуировали из здания 148 человек, обошлось без пострадавших. Пламя полностью потушили уже через 13 минут после вызова.

В местном telegram-канале инцидент начали описывать учащиеся гимназии. По их словам, в здание ударила молния, после чего свет внутри погас, зазвучала пожарная сигнализация. Эксперты проверят версию. В Ноябрьске, действительно, сегодня была первая весенняя гроза. Она сопровождалась дождём и сильным ветром. По прогнозам синоптиков, до конца дня погода не улучшится.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 14.05.21

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