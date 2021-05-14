В ЯНАО зарегистрировано 17 новых случаев заражения COVID-19 и один летальный исход

В ЯНАО за сутки зарегистрировали 17 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Салехарде скончалась женщина 77 лет с диагнозом COVID-19. Таковы данные оперативного штаба региона.

На сегодняшний день в больницах Ямала находится 121 пациент с подтвержденным коронавирусоми внебольничными пневмониями. В тяжёлом состоянии находится 14 пациентов, четверо – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в ЯНАО также выявлен 1 случай заражения среди вахтовых рабочих из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 14.05.21

В Ноябрьске загорелась православная гимназия. Очевидцы рассказывают об ударе молнии. / В ЯНАО ледоход снёс конструкцию на набережной, которая обошлась в 4,5 млрд рублей. / Оленеводам Ямала власти обещают помочь восстановить потерянное поголовье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»