На Ямале объявлен пожароопасный сезон и уже зарегистрировано два пожара

Власти Ямала объявили о начале пожароопасного сезона в регионе. На этот час действующих лесных пожаров нет, но с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано два возгорания на площади 8,2 гектара, в том числе один пожар в лесном фонде на площади 1,2 гектара, сообщили в региональном департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

В МЧС прокомментировали готовность к сезону: «В регионе для ликвидации лесных пожаров подготовлены сотрудники Ямалспаса в составе 486 человек, среди них – опытные спасатели широкого профиля, профессиональная и слаженная работа которых не раз получала высокую оценку контролирующих органов. При необходимости на происшествие готово выехать 29 единиц техники. В случае ухудшения обстановки предусмотрено привлечение дополнительных сил межрегионального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», – сообщила пресс-служба ведомства.

Контролировать обстановку будут с помощью беспилотников и наземного патрулирования лесов и систем видеомониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».

Напомним, что в Уральском Федеральном округе сложилась тяжелая ситуация с лесными, ландшафтными и пожарами в населенных пунктах. Из-за резко начавшегося потепления и малого количества осадков активно горят леса. Самая сложная ситуация наблюдается в Тюменской области, где огонь прошел уже более сорока тысяч гектар.

Салехард, Марина Дремова

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