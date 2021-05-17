Транспортная прокуратура ЯНАО обязала предпринимателя поднять из реки затонувшую баржу

Предпринимателю из Тазовского района придётся поднимать из реки затонувшую в реке баржу в районе посёлка Газ-Сале. Такое решение вынес Новоуренгойских городской суд по иску транспортной прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

Заставить это сделать местного бизнесмена уже пытались в 2019 году. Региональный отдел Госморречнадзора вынес предпринимателю предписание поднять судно, но он его проигнорировал. «Нахождение баржи в реке представляет угрозу безопасности судоходства и негативно влияет на экологическое состояние водного объекта», – поясняли в надзорном ведомстве. Баржа-площадка частично затонула в пределах прибрежной полосы и может быть препятствием при прохождении участка в период навигации.

Салехард, Марина Дремова

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