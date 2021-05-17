Губернатор ЯНАО получил сертификат вакцинации от коронавируса

Глава Ямала Дмитрий Артюхов получил второй компонент вакцины «Спутник V» и получит сертификат вакцинации, сообщает пресс-служба губернатора региона. Каждый десятый ямалец на сегодня завершил цикл вакцинации от COVID-19. В общей сложности, речь идет о более, чем 52 тысячах человек. С учётом незавершенного цикла, привиты от коронавируса 72 041 человек.

Вакцинация в округе продолжается. Медики напоминают, что нет необходимости перед прививкой проходить в лабораториях исследование на выявление иммуноглобулинов категории G и М к коронавирусу SARS-СoV-2.

Салехард, Марина Дремова

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