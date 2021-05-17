В ЯНАО выявлено 17 новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в ЯНАО диагностировали ещё 17 случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперштаб. 19 человек за тот же период выписаны после лечения от ковида.

На сегодняшний день на лечении с подтвержденным коронавирусом находятся 139 человек, в том числе в больницах округа лежат 18 пациентов в тяжелом состоянии. 4 пациента с подтвержденным COVID-19 поддерживаются аппаратами ИВЛ.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов. Больше всего заразились за сутки в Новом Уренгое – 5, в Салехарде, Пуровском районе и Лабытнанги – по 2.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 17.05.21

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