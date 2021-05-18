На Ямале будут судить директора компании за неуплату налогов в крупном размере

В Тарко-Сале за уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере будут судить генерального директора ООО «ЯмалТранс». Как сообщает региональное управление СКР, компания занималась грузовыми перевозками и в 2017 году намеренно уклонилась от налогов. Для этого в 2017 году генеральный директор заключил фиктивные договоры с двумя фирмами, которые не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью, а, значит, и не платили налоги. «В дальнейшем при составлении налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за 2017 год и первый квартал 2018 года он внес в них заведомо ложные сведения относительно сумм, подлежащих вычетам по фиктивным взаимоотношениям с этими коммерческими организациями», – сообщили в СУ СК по ЯНАО.

В итоге в бюджет Российской Федерации не поступили более 28 миллионов рублей в виде налоговых платежей.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 17.05.21

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