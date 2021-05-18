В ЯНАО по числу заражений COVID-19 лидирует Салехард

16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано на Ямале за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии заразились 38 851 человек.

За последние сутки выздоровели 19 пациентов. Отметим, что в больницах округа под наблюдением медиков находятся 134 человека, у них диагностирован коронавирус или внебольничная пневмония. 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. По муниципальным образованиям количество заражённых распределились так: Салехард – 6,

Губкинский – 2, Лабытнанги – 2. По одному случаю зарегистрированы в Новом Уренгое, Ноябрьске, Пуровском и Ямальском районах.

Салехард, Марина Дремова

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