В ЯНАО следователи выясняют, как мог выпасть из лодки и погибнуть 5-тимесячный ребёнок

В Надымском районе в ЯНАО погиб пятимесячный ребёнок. Трагедия произошла вечером 18 мая на реке, в 10 км от посёлка Кутопьюган. Моторная лодка «Казанка», в которой находились две семьи местных жителей с детьми, перевернулась. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. «В настоящее время на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия», – сообщают в СУ СКР по ЯНАО. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Салехард, Марина Дремова

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