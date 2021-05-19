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Среда, 19 мая 2021, 18:23 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

В ЯНАО COVID-19 заразились больше, чем выздоровели

На Ямале зарегистрировано ещё 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. 15 человек за тот же период выписаны по выздоровлению. Больницы округа приняли за тот же период 132 новых пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями. На сегодня в тяжёлом состоянии – 14 человек, на аппаратах ИВЛ – 3. За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Салехард, Марина Кильян

Салехард. Другие новости 19.05.21

В ЯНАО следователи выясняют, как мог выпасть из лодки и погибнуть 5-тимесячный ребёнок. / «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в ЯНАО заплатила больше 11 миллионов за разлив нефти. / В ЯНАО по числу заражений COVID-19 лидирует Салехард. Читать дальше

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