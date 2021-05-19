Из Приобья в Салехард по Оби вышел первый в этом году паром

19 мая на Оби официально началась летняя навигация. Первый паром из Приобья, ХМАО вышел в Салехард. На дорогу до столицы Ямала парому «Победа» Обь – Иртышского речного пароходства потребуется 2 дня. Так совпало, что первый в этом году рейс прибудет в Салехард в День полярника, 21 мая, сообщает «Север – Пресс». «Планируемый обратный выход в Приобье из Салехарда – 21 мая. Планируется загрузить машины», – прокомментировали в дирекции транспорта ЯНАО.

Паромы по Оби – это опять единственный путь в отпуск для автомобилистов Ямала. Многие надеялись на трассу Салехард – Надым, по которой можно будет попасть на «большую землю». Но дорога весной сильно «поплыла» и её закрыли на ремонт до октября. Всего на речных линиях Ямала в этом году будут курсировать 6 паромов. По сравнению с прошлым годом тарифы выросли незначительно – примерно на 5 процентов. Расчетный период навигации в этой части округа – до середины октября. Если погода снова не скорректирует планы речников.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 19.05.21

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