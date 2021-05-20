Ямальские ревизоры досконально отследили все движения бюджетных денег – любопытные подробности

Глава Счетной палаты Ямала Владимир Свидлов отчитался перед парламентом о нарушениях, обнаруженных его ведомством при проверках в 2020 году. Само выступление было сухим и не без подробностей, но РИА «Новый День» удалось узнать содержимое документа аудиторов.

Ежегодный отчет Свидлова стал итогом ряда серьезных проверок, прошедших в ямальских ведомствах. Ряд СМИ озвучили версию, что в 2020-м губернатор Дмитрий Артюхов лично поручил Счетной палате провести тотальную ревизию расходования бюджетных средств. Отчет за каждый рубль пришлось держать всем. Например, аудиторы досконально проверили Шурышкарский район. Такое внимание надзорного ведомства вполне объяснимо. В 2020-м муниципалитетом руководил Андрей Головин, сложивший полномочия в феврале этого года после череды коррупционных скандалов в его команде.

По результатам проверок обнаружен ряд нарушений. Так, работу Фонда «Содействие развитию Шурышкарского района» счетчики признали неэффективной.

«Проверки выявили системные нарушения со стороны Фонда: при предоставлении беспроцентных займов, выполнении строительно-монтажных работ, использовании имущества, ведении бухгалтерского учета», – значится в отчете.

Общая сумма выявленных нарушений в ходе проверки в районе составила 222 миллиона рублей. С подрядных организаций взыскивают средства. Однако, источник РИА «Новый День» сообщил, что один из подрядчиков признан банкротом и для того, чтобы взыскать с него долг, а речь идет о порядка 9 миллионов рублей, ревизорам придется постараться. Наверняка, подключиться придется и новому главе района Олегу Попову, много лет проработавшему в прокуратуре.

В целом, проверки Счетной палаты прошли на 508 ямальских объектах. Выявлено чуть более 2 тысяч нарушений. При этом большинство из них довольно стандартные и касаются оформления бумажной документации, сообщили источники. Вместе с тем, Счетная палата вынесла нарушителям 60 представлений, в которых требует принять меры для устранения недостатков. В бюджет уже возвращено более 80 миллионов.

Выступление Свидлова перед депутатами больше напоминало подведение итогов за 10 лет работы – именно столько он возглавляет Счетную палату Ямала. Данный отчет стал для главного ревизора округа финальным. 1 июля его пост займет Светлана Гусева – пока она является директором окружного департамента экономики. Владимир Свидлов же отправится на пенсию.

Салехард, Елена Васильева

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