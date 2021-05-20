В Новом Уренгое машина сбила двух школьников на пешеходном переходе

Двое подростков попали под колёса машины в Новом Уренгое. Водитель Hyundai Solaris сбил их на пешеходном переходе. Одного с травмами пришлось госпитализировать. По информации регионального управления ГИБДД, ДТП произошло 19 мая в 19:27. Водитель автомобиля нарушил правила в микрорайоне Советский, в результате под колёса угодили дети.

«Водитель Hyundai Solaris не предоставил преимущество в движении двум несовершеннолетним пешеходам, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. В результате ДТП один ребенок госпитализирован», – прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что всего за сутки на дорогах Ямала произошло 15 ДТП. С начала года зарегистрировано свыше двух тысяч происшествий, в которых погибли десять человек и 95 получили травмы различной тяжести, в том числе шестеро детей. Автоинспекторы напоминают, что лето – особый период для ямальских водителей и пешеходов. Дети на каникулах активно используют вело- и мототранспорт. Поэтому родителей просят ещё раз провести с ними инструктаж, а водителей – быть особенно внимательными при управлении транспортными средствами.

Салехард, Марина Дремова

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