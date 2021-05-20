Ямальчанин поймал осетра и получил за это 120 часов обязательных работ

120 часов обязательных работ за незаконный вылов рыбы из Красной книги получил житель поселка Горнокнязевск в ЯНАО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ямальской прокуратуры, мужчина в феврале текущего года, находясь на реке Обь, незаконно добыл одну особь рыбы видового состава «Сибирский осетр», относящуюся к особо ценным видам водных биологических ресурсов и экологии, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и запрещенным для повсеместного вылова.

Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу, а суд признал рыбака виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 20.05.21

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