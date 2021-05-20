В Салехарде врачей задумали перевести на шестидневку. Горожане «взорвали» соцсети

Врачи Салехардской окружной клинической больницы, возможно, перейдут на шестидневный режим работы. Решение не принято, только обсуждается, но в городских группах и пабликах сама новость вызвала бурную реакцию. Планы разделили горожан на два лагеря: врачей и пациентов. Возмущённые медики обвиняют руководство больницы и главврача Андрея Лукинова в желании сэкономить, а пациенты, в свою очередь, ругают салехардскую медицину в целом.

В паблике «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте», медики уже обрисовали негативную перспективу: «Беспредел Лукинова заключается в том, что на нас начали экономить… Всех нас переводят на 6-дневную рабочую неделю. Мы будем работать на 1 час меньше, а в субботу дорабатывать. А теперь подумайте, как мы злые и не отдохнувшие будем принимать пациентов. С этим коронавирусом мы и так год работаем без выходных, хотя платили, а теперь еще и без оплаты», – пишет один из авторов.

Под постом горожане не церемонились в комментариях: «Норма часов за месяц у вас не изменится, так что не нойте. И давно пора сделать в поликлинике субботу рабочей». «В Салехарде безобразная медицина. Большинство врачей хамы и бездельники. Создают видимость работы. Без волшебного пинка не работают», – такие комментарии оставляли под постом врача салехардцы.

В комментариях был замечен и департамент здравоохранения. Чиновники утверждают, что сама идея возникла в ответ на просьбы горожан увеличить время приёма врачей. Сегодня мы получили официальный комментарий: «От жителей Салехарда в органы здравоохранения сформировался запрос об увеличении времени приема специалистов. Так, горожане выражали желание попадать к врачам в выходной день. Для повышения доступности и эффективности оказания медпомощи жителям Салехарда рассматривается вопрос поэтапного перехода работы отделений и служб ОКБ на 6-дневную рабочую неделю. При положительном решении вопроса – суббота будет оплачиваться медработникам как рабочий день», – написали представители депздрава.

Впрочем, никакого четкого решения вопросу шестидневки пока нет, варианты обсуждаются.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 20.05.21

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