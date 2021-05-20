В ЯНАО число заражённых COVID-19 увеличилось на 18 человек

В городах и посёлках ЯНАО за минувшие сутки зафиксировано ещё 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Больше всего заражённых за минувшие сутки выявили в Салехарде – 5, в Новом Уренгое – 4 и в Губкинском – 3.

19 человек за минувшие сутки выздоровели. На лечении под наблюдением медиков находится 131 человек с подтверждённым COVID-19 и внебольничными пневмониями. На сегодняшний день три пациента находятся на аппаратах ИВЛ.

Салехард, Марина Дремова

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