Сегодня – день полярника

21 мая в России отмечают День полярника. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, российским полярникам направил свои поздравления президент РФ Владимир Путин, подчеркнув их роль в развитии промышленной, транспортной инфраструктуры в Заполярье и Приполярье, реализации масштабных проектов Севморпути и СШХ, сбережении экологии арктических регионов, сохранении традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера.

С праздником ямальцев поздравил и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В своем обращении он, в частности, отметил: «Отдавая дань уважения мужеству российских полярников всех поколений, мы гордимся их великими открытиями, подвигами и вкладом в развитие Арктики. Важно, что во все времена полярниками движет истинный патриотизм, стремление приносить пользу обществу и государству. Ценность результатов полярных походов, операций, экспедиций, научных изысканий в арктических широтах сложно переоценить. За ними – будущее российского Севера, стабильность национальной экономики и укрепление энергетического потенциала Отечества. А главное – благополучие северян. Благодарю представителей профессии за преданность делу, приумножение традиций, весомый вклад в социально-экономическое развитие Ямала и страны. Желаю всем дальнейших успехов!".

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 20.05.21

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