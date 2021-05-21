Итоги пандемийного года в ЯНАО: дефицит бюджета составил 37,6 млрд рублей, госдолг сократился на 40 процентов

Экономические итоги пандемийного года подвели в ЗакСо Ямало-Ненецкого автономного округа. Напомним, что в прошлом году на фоне коронавируса также наблюдались и мощные проблемы с сырьевыми рынками, в моменте цены, к примеру, на нефть стали даже отрицательными.

Пережитое в 2020 году на бюджете Ямала сказалось следующим образом: доходы бюджета Ямала исполнены в объеме 201,9 млрд рублей, что составляет 83% утвержденного плана и 98% уточненного плана по доходам. Расходы окружного бюджета составили 239,6 млрд рублей, или 93% от утвержденного плана, темп прироста расходов окружного бюджета составил 18% к предыдущему году. Дефицит окружного бюджета составил 37,6 млрд рублей, его финансирование осуществлялось за счет созданной ранее надежной «подушки безопасности», отметили в пресс-службе администрации губернатора округа.

Основными доходными источниками ямальского бюджета остаются налог на имущество организаций – 36,6%, налог на прибыль организаций – 27,6%, налог на доходы физических лиц – 21,1%.

Снижение поступлений налога на прибыль организаций в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с ухудшением финансовых результатов деятельности крупнейших налогоплательщиков автономного округа – нефтегазовых компаний в результате снижения цен на углеводороды и уменьшения объёмов реализации сырья.

По остальным доходным источникам бюджета сохраняется положительная динамика, сообщает пресс-служба губернатора.

В руководстве регионом считают, что несмотря на существенное снижение доходной базы бюджета, региону удалось обеспечить стабильность бюджетной системы, выполнить все социальные обязательства и продолжить реализацию всех инфраструктурных проектов.

Традиционно в структуре расходов окружного бюджета более 80% – это расходы социального характера.

Значительную поддержку в условиях пандемии получили здравоохранение, образование, малый и средний бизнес, а также граждане, оказавшиеся в социально уязвимом положении. Дополнительно на эти цели из окружного бюджета было выделено 16 млрд рублей.

В 2020 году расходы окружного бюджета на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации национальных проектов, составили почти 30 млрд рублей, или 12% от общей суммы расходов.

Несмотря на возникшие трудности в экономике, в 2020 году удалось сохранить объемы бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках Адресной инвестиционной программы, в объекты капитального строительства, которые составили почти 16 млрд рублей, это на 5% выше уровня 2019 года. Более 20 млрд рублей направлено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, это на 17% больше уровня 2019 года. Таким образом, более 4 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

По итогам исполнения окружного бюджета за 2020 год все обязательства перед населением выполнены в полном объёме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Государственный долг региона сократился почти на 40% и на 1 января текущего года составил 10 млрд рублей, или 5% от объёма собственных доходов. Объём расходов на обслуживание госдолга составил 0,5% от общего объема расходов окружного бюджета. По итогам прошлого года Ямал отнесен к группе российских субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости.

В 2020 году муниципальные образования региона полностью исполнили свои бюджеты по доходам. При этом все риски негативных последствий изменений в экономике окружной бюджет взял на себя. Благодаря этому создана стабильная экономическая основа местного самоуправления, о чём свидетельствует рост остатков бюджетных средств местных бюджетов на 61%, или на 2,6 млрд рублей, отмечают в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Общий объём межбюджетных трансфертов, направленных в местные бюджеты, составил почти 97 млрд рублей, превысив показатели 2019 года на 14%.

Салехард, Елена Васильева

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