Транспортную компанию наказали за выхлопные газы грузовых машин в 200 метрах от жилой зоны

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура наказала за загрязнение воздуха вблизи жилья ООО «Муравленковская транспортная компания» (сервисная организация по транспортному сопровождению проектов на месторождениях ведущих нефтегазовых компаний региона – прим. НД).

Проведя проверку, надзорный орган установил, что на эксплуатируемой предприятием стоянке в городе Муравленко, расположенной на расстоянии 216 м от жилой зоны, имеется 38 машин – источников выбросов загрязняющих веществ. «В нарушение требований закона предприятие не согласовало с уполномоченным органом власти мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также руководствовалось устаревшей программой производственного экологического контроля», – говорится в сообщении пресс-службы ямальской прокутаруы.

По представлению прокурора нарушения закона устранены, программа производственного экологического контроля актуализирована, получено заключение регионального департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

К дисциплинарной ответственности привлечены 2 виновных работника компании.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 21.05.21

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