Школьникам Ямала разрешили провести выпускные в очном формате

В этом году последние звонки для школьников Ямала пройдут в очной форме. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавирусных ограничений выпускающиеся школьники проводили все праздничные мероприятия в онлайн-режиме. В 2021 году эпидемическая ситуация позволяет учащимся отметить завершение школы традиционно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО, выпускные пройдут 22 мая. В этот день со школой попрощаются около 7 000 девятиклассников и более 3 000 одиннадцатиклассников.

Соответствующие изменения по выпускным внесены в постановление губернатора автономного округа 29-ПГ. В документе сообщается, что проведение праздничных мероприятий может быть организовано в помещениях школ наибольшей площади.

При условии хорошей погоды Роспотребнадзор рекомендовал образовательным учреждениям провести праздник на открытом воздухе, в школьных дворах и скверах. Родителям разрешено присутствовать, но они должны быть обязательно в защитных масках.

В школах округа запланированы торжественные линейки, а также квесты, конкурсные программы и исполнение вальса.

Выпускные вечера в ямальских школах запланированы также в очном формате с 19 по 25 июня.

Салехард, Елена Васильева

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