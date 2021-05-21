ЯМАЛ: 19 новых случаев ковида выявлено за сутки

19 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в ЯНАО за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего на Ямале с начала пандемии было выявлено 38 тысяч 904 случая инфекции, выздоровело – 37 тысяч 709 человек.

135 человек на данный момент находятся под наблюдением медиков с признаками ковида и внебольничными пневмониями. 13 человек переносят болезнь тяжело, из состояние оценивается как тяжелое, 3 пациента с подтвержденным ковидом – на ИВЛ.

За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 064), сообщает управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

Летальных случаев от коронавируса за сутки в ЯНАО не зафиксировано.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 21.05.21

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