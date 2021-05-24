В ЯНАО двое подростков попали под колёса машин

Сразу двое несовершеннолетних попали в ДТП на ямальских дорогах за выходные. В Новом Уренгое водитель Toyota сбил девочку, которая переходила дорогу на зелёный свет по пешеходному переходу. В результате аварии на перекрестке улиц Ямальская и Сибирская, девочка получила травмы и попала в больницу.

Аналогичный случай зафиксирован в Салехарде. Как сообщает региональная автоинспекция, водитель автомобиля Nissan Tiida наехал на подростка на самокате, который двигался по перекрёстку. В результате ДТП несовершеннолетний тоже получил травмы. Отметим, что с начала года на дорогах Ямала погибли 10 человек и 104 травмированы, в их числе – восемь детей. Всего в 2021 году зарегистрировано 2110 ДТП.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 21.05.21

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