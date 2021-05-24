Ямальская прокуратура вынесла предписание дорожникам за ямы на дороге Лабытнанги – Харп

Прокуратура Приуральского района ЯНАО провела проверку состояния автодороги Лабытнанги – Харп по мотивам сообщений в СМИ. Описанные факты – ямы и дефекты на асфальтобентонной дороге, оставшиеся после капитального ремонта 2019 года, не нашли подтверждения, сказано на официальном сайте окружной прокуратуры. Капитальный ремонт участка дороги (с 15 км до 16 км.) производился в 2012-2014 годах. А дефекты на асфальтобетонном покрытии указанной дороги акционерным обществом «Ямалавтодор» частично устранены. Остальные, согласно госконтракту, планируется устранить в ближайшее время.

Но нарушения прокуратура всё-таки выявила. Это проломы, выбоины и просадки, которые могут влиять на безопасность дорожного движения. В этой связи прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» и АО «Ямалавтодор». Устранение нарушений и имеющихся дефектов автомобильной дороги прокуратура взяла на контроль

Салехард, Марина Дремова

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