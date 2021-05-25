На Ямале от коронавируса теперь будут прививать и по ночам

В районной больнице Тарко-Сале открылся круглосуточный пункт вакцинации. Чтобы привиться от коронавируса, с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится без предварительной записи. Но перед прививкой обязателен осмотр у врача. При этом у пациента есть выбор – привиться «ГамКовидВак» (Спутник-V) или препаратом «ЭпиВакКорона», – сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы адаптировали режим работы пунктов вакцинации, сделали его максимально удобным. Теперь пуровчане смогут сделать прививку в любое время суток и без предварительной записи», – рассказал исполняющий обязанности главного врача Тарко-Салинской ЦРБ Евгений Евсеев.

Если опыт окажется успешным, его распространят на другие лечебные учреждения региона. Всего на Ямале работает 74 пункта вакцинации. Уже привито от коронавируса 78 тысяч человек, второй компонент получили почти 61 тысяч, это четверть населения, подлежащего вакцинации.

Салехард, Марина Дремова

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