На Ямале провожают в отставку бессменного руководителя авиакомпании «Ямал»

По итогам заседания совета директоров авиакомпании «Ямал» стало известно об отставке бессменного руководителя регионального перевозчика – Василия Крюка. Как утверждают источники в руководстве перевозчика, решение связано с продолжением процесса обновления кадрового состава, который начал губернатор ЯНАО. В официальном сообщении пресс-службы о сегодняшнем заседании этой информации нет, но обращает на себя внимание тот факт, что заседание проводил лично Дмитрий Артюхов.

Крюк занимал должность генерального директора авиакомпании «Ямал» 24 года подряд. Её основал первый губернатор ЯНАО Юрий Неёлов, она субсидировалась из окружного бюджета. Сегодня самолёты «Ямала» выполняют субсидированные перелеты по 34 направлениям. Для детей из многодетных семей в регионе введена льгота – билет на прямой рейс стоит 2,5 тысячи рублей. Скорее всего, сообщают инсайдеры, Василий Крюк покинет пост по собственному желанию. Уже известно, что компанию ожидает аудиторская проверка. Руководить компанией временно будет один из заместителей Крюка.

Салехард, Марина Дремова

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