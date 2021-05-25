В ЯНАО заразились COVID-19 ещё 19 человек

На Ямале за минувшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 19 человек, сообщает региональный оперштаб. Ровно столько же выписались за сутки – 19.

По данным оперативного штаба, на контроле у медиков на данный момент находятся 139 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. В тяжёлом состоянии находятся 15 пациентов, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 25.05.21

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