Новоуренгойские налоговики «заработали» на бюджете около 26 миллионов

В Новом Уренгое бывшие сотрудники налоговой службы признаны виновными в хищении средств федерального бюджета в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщается на сайте СКР по ЯНАО. В межрайонной налоговой инспекции №2 группа из трёх сотрудников во главе с руководителем «наладили» преступную схему заработка. С августа 2016 года по февраль 2018 года, используя свое служебное положение, они перечисляли несуществующие налоговые переплаты на счета физических лиц. Одна из сотрудниц вносила в компьютерную программу ложные сведения о переплатах налога, формировала фиктивные заявки на возврат, обеспечивала их подписание начальником МИФНС № 2 и заместителем. После этого направляла сведения в региональное управление Федерального казначейства. В результате они получили 152 решения о возврате излишне уплаченного налога на сумму свыше 26 млн рублей. Средства они присвоили.

Суд счёл достаточными доказательства преступлений и назначил наказания в виде лишения свободы: 3, 6 и 4,6 лет в колонии. Кроме того, осуждённые лишены классных чинов и права занимать должности в налоговых органах, а также должности, связанные с осуществлением функции представителей власти сроком до 2 лет и 6 месяцев.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 25.05.21

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