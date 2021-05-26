«Роснефть-Пурнефтегаз» заставили выплатить более 22 миллиона за разлив нефтепродуктов

Природоохранная прокуратура ЯНАО установила факт разлива нефтесодержащей жидкости на площади более 2 га на Барсуковском месторождении в Пуровском районе ЯНАО. Добычу нефти и газа там ведёт ООО «Роснефть-Пурнефтегаз». В результате разлива лесному фонду был причинён ущерб в размере 22,3 млн рублей. Дело было направлено в суд, который заставил выплатить компанию сумму ущерба, и обязал провести в летний период текущего года рекультивацию лесного участка. Этот вопрос природоохранная прокуратура уже взяла на на контроль.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 25.05.21

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