На Ямале пожарные стали дефицитом – открыты два десятка вакансий

В ЯНАО остро не хватает пожарных. Количество вакансий выросло более чем в 2 раза, пишет «Север-Пресс» со ссылкой на аналитику hh.ru. Официально пожароопасный сезон в регионе объявлен с 15 мая.

Пожарные нужны в разных регионах страны – это и специалисты по пожаротушению и пожарной безопасности, и специалисты по тушению лесных возгораний.

Чаще всего звучат предложения от работодателей из Москвы, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Теперь специалисты остро необходимы и в ЯНАО. Там открыто 23 вакансии. В обязанности лесных пожарных входят работы по тушению природных пожаров, охрана лесов от возгораний и обеспечение пожарной безопасности. Также эти сотрудники должны помогать пострадавшим и защищать населенные пункты от угрозы пожаров. «В свою очередь, ключевые обязанности «городского» пожарного – боевое дежурство в пожарной части, тушение пожаров и проведение спасательных работ», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Средняя зарплата пожарного по стране, по данным сервиса, 34 тыс рублей. Хотя соискатели ожидают намного больше в первую очередь из-за опасностей будущей работы.

Салехард, Марина Дремова

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