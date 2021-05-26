В ЯНАО снова зафиксировали летальный исход от коронавируса

В Новом Уренгое от Covid-19 скончался мужчина в возрасте 51 года. Это первый летальный исход после долгого перерыва, зафиксированный статистикой ЯНАО, сообщает корреспондент «Нового Дня».

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки на Ямале выявлен 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 19 пациентов за тот же период выздоровели.

129 человек находятся в больницах округа с внебольничной пневмонией или коронавирусом. 17 из них – в тяжелом состоянии, 5 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки также выявлено 4 новых случая заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 26.05.21

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