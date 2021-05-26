«Единая Россия» призывает сообщать о фактах давления на избирателей во время праймериз на «горячую линию»

Всю текущую неделю в российских СМИ, социальных сетях, на популярных региональных сайтах – платформах для общения появляется информация о имевших место фактах принуждения бюджетников принимать участие во внутрипартийном голосовании «Единой России». представители федерального руководства «ЕР» уже пообещали разобраться со всеми имеющимися жалобами и прекратить давление на сотрудников бюджетных организаций, если таковое имело место быть.

Однако жалобы с мест продолжают поступать. Так, накануне в популярных мессенджерах появилась информация о том, что участвовать в предварительном голосовании «Единой России» заставляют сотрудников администрации Пуровского района в ЯНАО. В сообщении автор утверждает о том, что «разнорядка» пришла по внутренним каналам.

В ямальском отделении партии «Единая Россия» ситуацию назвали «излюбленной историей выборов всех уровней», там просят сообщать о таких инцидентах в региональный ситуационный центр.

«Участие в предварительном голосовании – добровольное. Принудить отдать свой голос человека никто не может. Ямальцы сами определяют, кто из 65 кандидатов – сильные и достойные люди. Тем более голосование рейтинговое, ограничений в выборе нет. У партии есть лишь одна цель – представить на выборах в Госдуму и Тюменский парламент тех кандидатов, которые смогут защитить интересы жителей Ямала. В любом случае, мы разберемся в ситуации, проверим факты. Это очевидная попытка дискредитации открытой процедуры предварительного голосования», – прокомментировали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Ямальское отделение партии уже отправило запрос в администрацию Пуровского района. «Если вам стали известны подобные случаи – обращайтесь на «горячую линию» или регионального оргкомитета партии. Телефон: 8-34922-5-00-12», – резюмировали в пресс-службе ямальского отделения партии.

Власти района прокомментировали ситуацию для РИА «Новый День»: «Администрация Пуровского района для коммуникации с сотрудниками не использует чаты и мессенджеры. При ближайшем рассмотрении очевидно – для придания правдоподобности вброшенной в чат информации, она прошла неоднократное переформатирование в фоторедакторах. Напомним, пуровчане всегда принимают активное участие в выборных кампаниях, для этого их не нужно «подстёгивать» таким примитивным способом».

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 26.05.21

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