В ЯНАО на торги выставляют два перспективных участка с нефтью и газом

Логасъеганский и Хараеганский участки недр с запасами нефти по категории D1 в 95,6 и 66,7 млн тонн будут выставлены на аукцион в третьем квартале текущего года. Об этом ТАСС сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, коорого цтирует ТАСС.

Однако, по словам Козлова, о том, какие именно нефтегазовые компании проявляют интерес к участкам, станет ясно по итогам заявочной кампании.

По данным Роснедр, извлекаемые запасы нефти на Логасъеганском участке по категории D1 составляют 95,6 млн тонн, по категории D2 – 31,2 млн тонн. Ресурсы газа по категории D1 оцениваются в 17,8 млрд куб м, по категории D2 – 12,1 млрд куб. м. На Хараеганском участке извлекаемые запасы нефти по категории D1 составляют 66,7 млн тонн, по категории D2 – 41,8 млн тонн. Ресурсы газа по категории D1 оцениваются в 17,1 млрд куб. м, а по категории D2 – 12,2 млрд куб. м.

Категория D1 – прогнозные ресурсы нефти и газа, оцениваемые в пределах крупных структур с доказанной промышленной нефтегазоносностью. Категория D2 – прогнозные ресурсы нефти и газа, оцениваемые в пределах крупных региональных структур, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана, сообщает ТАСС.

Салехард, Елена Васильева

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