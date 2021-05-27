На Ямале больше не будут выдавать бесплатные лекарства заболевшим ОРВИ

С 1 июня 2020 года в ЯНАО останавливают выдачу лекарственных наборов для лечения ОРВИ. Эта программа была принята в разгар сезона, когда заболеваемость вирусными инфекциями превышала эпидпорог. Всего было выдано 225 тысяч наборов с лекарствами. Как считают власти, эта мера поддержки позволила сдержать резкие всплески заражения. С начала мая заболеваемость ОРВИ в регионе снижается и сейчас держится на низком уровне, сообщает «Север-Пресс». Пациенты с установленным диагнозом COVID-19 по-прежнему обеспечиваются бесплатным набором препаратов для лечения.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 26.05.21

В ЯНАО на торги выставляют два перспективных участка с нефтью и газом. / Арктика бьет тепловые рекорды. / «Единая Россия» призывает сообщать о фактах давления на избирателей во время праймериз на «горячую линию». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»