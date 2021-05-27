На Ямале заразились коронавирусом еще 18 человек

Ещё 18 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в ЯНАО за минувшие сутки. 15 человек за тот же период выздоровели.

Как сообщает региональный оперштаб, больницах округа с COVID-19 и внебольничными пневмониями находится на лечении 121 человек. 16 пациентов из этого числа – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 4 пациента с подтвержденным коронавирусом – на ИВЛ. За сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов. По числу новых инфицированных за сутки лидирует Салехард. Там диагноз «коронавирусная инфекция нового типа» поставлен 6 пациентам.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 27.05.21

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