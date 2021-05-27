В Салехарде из-за стопроцентного износа закрывают сразу 2 детсада

В столице Ямала готовятся к закрытию сразу двух детских садов – «Золотая рыбка» и «Брусничка». Их здания являются ветхими – имеют стопроцентный износ, muksun.fm.

В депаратменте образования утверждают, что всех воспитанников и весь персонал учреждений переведут в другие детские сады. «Ветхие деревянные корпуса детсадов будут демонтированы. Дети перейдут в другие дошкольные учреждения, в том числе и новые. Каждому сотруднику будут предложены вакансии», – рассказала заместитель главы департамента образования Салехарда Оксана Казыева.

Отметим, что проблема с доступностью детских садов в Салехарде была решена совсем недавно. Ещё несколько лет назад родителям приходилось стоять в очереди по полгода и более.

Ранее в Салехарде специалисты профильного департаменты и родители дошкольников проверили детский сад «Олененок». Сад открылся в этом году, но родители уже пишут жалобы на качество работы персонала.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 27.05.21

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