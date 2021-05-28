На Ямале началась вакцинация от сибирской язвы

В ЯНАО началась вакцинация тундровиков от сибирской язвы. В этом году прививки поставят жителям четырех муниципалитетов: Ямальского, Тазовского, Приуральского и Надымского районов. Вакцину первично должны получить 400 местных жителей, а еще 7 500 человек должны пройти ревакцинацию, так как прививка от сибирской язвы ставится двукратно, ревакцинацию проводят ежегодно.

«Сибирская язва представляет собой острую зоонозную особо опасную бактериальную инфекционную болезнь. У человека заболевание чаще всего протекает в кожной форме, в отдельных случаях осложняется сибиреязвенным сепсисом. Может развиться генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной и кишечной формах», – пояснила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.

Напомним, что в 2016 году на территории ЯНАО произошла вспышка сибирской язвы, при этом заболело 2650 северных оленей. В результате контакта с больными и павшими животными заболело 36 человек, один – скончался.

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