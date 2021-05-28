На Ямале уже 10 дней ищут пропавшего мужчину, но пока нашли только его лодку

В Приуральском районе ЯНАО продолжают поиски пропавшего 10 дней назад мужчины. Известно, что житель Приуралья выехал на трэколе с фактории Паюта в сторону реки Байдарата. Ничего о его местонахождении не известно до сих пор. В спасательной операции задействованы девять человек, два трэкола и лодка, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Накануне спасатели нашли перевернутую лодку с разбитым лобовым стеклом. В группе надеются, что он смог выбраться из лодки и ушёл. Но пока неизвестно в каком направлении. На всякий случай проводятся поиски в самой реке, которые осложняются сильным течением.

Салехард, Марина Дремова

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