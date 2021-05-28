На Ямале за сутки выявлено 22 новых случая ковида

В ЯНАО за минувшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Также в отчет попал и один летальный исход: в Новом Уренгое скончался 73-летний пациент с коронавирусом.

За минувшие сутки выписаны после лечения 17 человек.

На сегодняшний день под наблюдением медиков в окружных больницах находится 119 человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, 1 – в крайне тяжелом. 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов. По числу заражений по – прежнему лидирует Салехард – 5 новых случаев, чуть меньше – 4 – в Новом Уренгое.

Салехард, Марина Дремова

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