Ямальские родители попросили известного юриста разъяснить: почему в детских садах до сих пор требуют справки, которые отменены с начала года

В родительских чатах ямальских детских садов развернулись дискуссии об обязательном предоставлении медицинских справок. Известный блогер Ямала Анастасия Рулёва сделала публичное заявление с призывом к главному кандидату в ГосДуму Дмитрию Погорелому решить проблему юридического конфликта между руководителями детских садов и родителями воспитанников.

«…детские сады не имеют права требовать от родителей справку от врача, если ребенок не ходил в сад больше 5 дней, якобы такие требования незаконны. При этом в садах по прежнему принимают детей только при наличие справки от педиатра. У нас же есть, так называемый, «главный юрист Ямала» @pogorelyi_dv , поэтому хочу обратиться к нему за пояснениями по этому поводу. Так как пока никто не может поставить точку в этом вопросе. В саду говорят одно, в сети пишут другое», – пишет в своем посте ямальский блогер.

Пользователи социальных сетей поддержали Анастасию. «Для малышей тоже актуален вопрос, здорового малыша вести на приём, сидеть в очереди, взять справку и возможно бонусом получить сопли в подарок», – пишет пользователь kamalovatamara.

Главный юрист Ямала Дмитрий Погорелый пока не дал ответ блогеру. «Ямальские детские сады, действительно, не заменили договоры с родителями. СанПин, действующий с 1 января 2021 года, в реальности не действует. То, что родители используют предвыборную кампанию для решения своих вопросов – вполне нормальное явление», – коротко пояснили в руководстве одного из садов Ямала. Официальных разъяснений на данный счет представители сферы образования округа пока не дали.

Отметим, правила, которые вступили в силу 1 января 2021 года в России, отменили «правило пяти дней». Раньше, если ребенок пропускал школу или детский сад пять дней и более, вернуться в учреждение мог только с медицинской справкой.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 28.05.21

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