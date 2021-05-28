На Ямале чтобы попасть на УЗИ, нужно пожаловаться на очереди в соцсетях

Жительница Лабытнанги в ЯНАО пожаловалась в соцсетях на очереди на ультразвуковое исследование. На УЗИ ее направил онколог. «Уже два месяца жду свою очередь на УЗИ по направлению от онколога. А если развивается страшная болезнь и теряется драгоценное время, которое должно быть потрачено на лечение?», – написала Елена Черных в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Лабытнанги Info». Эта проблема для городов Ямала не нова и в комментариях женщину поддержали. Пользователи напомнили про закон, который обозначает сроки проведения исследования для онкобольных – 7 дней. Многие рассказывали о личном аналогичном опыте.

Примечательно, что после того, как женщина с жалобами вышла в паблик, ее вопрос был оперативно решен. В департаменте здравоохранения региона ситуацию взяли на контроль и отчитались, что назначили обследование на 1 июня. А с длинными очередями департамент обещает разобраться.

Отметим, что проблема обследования в малых городах и посёлках ЯНАО существует давно. Современная аппаратура во многих больницах есть, но или простаивает, или периодически ломается, как говорят пациентам. А альтернативы в виде коммерческих клиник, как правило, нет. Ситуацию обострила пандемия, когда подобные исследования были приостановлены, и очереди увеличились в разы.

Салехард, Марина Дремова

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